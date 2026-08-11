Mes parents, les écrans et moi Grillon
mardi 6 octobre 2026 · Grillon
Informations pratiques
Grillon
Mes parents, les écrans et moi
27 Avenue du Comtat Grillon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 15:00:00
fin : 2026-11-14 12:30:00
Date(s) :
2026-10-06
Exposition ludique pour enfants (3-11ans) et adultes un regard bienveillant sur la gestion des écrans en famille et l’éducation au numérique.
.
27 Avenue du Comtat Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 64 76 bibliotheque@grillon84.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun exhibition for children (ages 3–11) and adults: a positive look at managing screen time as a family and digital literacy.
L’événement Mes parents, les écrans et moi Grillon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Grillon (Vaucluse)
- Sam’dit des histoires Grillon 3 octobre 2026
- Marche de l’Enclave des Papes (7° édition) Grillon 10 octobre 2026
- Sam’dit de la musique Grillon 28 novembre 2026
- Crèche de Noël Grillon 15 décembre 2026