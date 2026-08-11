Informations pratiques

Grillon

Mes parents, les écrans et moi

27 Avenue du Comtat Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 15:00:00

fin : 2026-11-14 12:30:00

Date(s) :

2026-10-06

Exposition ludique pour enfants (3-11ans) et adultes un regard bienveillant sur la gestion des écrans en famille et l’éducation au numérique.

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27 Avenue du Comtat Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 64 76 bibliotheque@grillon84.fr

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English :

A fun exhibition for children (ages 3–11) and adults: a positive look at managing screen time as a family and digital literacy.

L’événement Mes parents, les écrans et moi Grillon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes