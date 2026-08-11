Informations pratiques

Grillon

Sam’dit de la musique

27 Avenue du Comtat Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-28 11:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Eveil Musical. Ecoute, chant et découverte d’instruments, ensemble, pour faire l’expérience de la musique. Dès 4ans, parents bienvenus.

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27 Avenue du Comtat Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 64 76 bibliotheque@grillon84.fr

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English :

Musical Exploration. Listening, singing, and discovering instruments together to experience music. For children ages 4 and up; parents are welcome.

L’événement Sam’dit de la musique Grillon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes