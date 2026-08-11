Informations pratiques

Grillon

Sam’dit des histoires

27 Avenue du Comtat Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 10:45:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-11-14 2026-12-05

Lecture avec Nathalie. Pour grandir on a aussi besoin d’histoires et de jouer avec les mots, pour mieux vivre avec soi et avec les autres. De 0 à 99ans, parents bienvenus.

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27 Avenue du Comtat Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 64 76 bibliotheque@grillon84.fr

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English :

Storytime with Nathalie. To grow, we also need stories and to play with words—so we can live more harmoniously with ourselves and others. Ages 0–99; parents are welcome.

L’événement Sam’dit des histoires Grillon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes