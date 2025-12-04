Mes Pauses Bien-être à Sézanne Salle de la Femme sans Tête Sézanne
Salle de la Femme sans Tête 7 Rue de Broyes Sézanne Marne
Tout public
LIBÉRER SON ARBRE POUR SE RECONNECTER À SOI.
Mettez de la lumière dans votre arbre ! Un atelier passionnant sur le thème du transgénérationnel. Carole Laplaige vous donnera des clefs pour vous reconnecter à vos mémoires familiales, pour comprendre ce que vous avez reçu et le transformer.
Adhésion de 10€ à l’association pour participer à un ou plusieurs ateliers au choix.
Réservation auprès de l’Association Sophrologie Bien-être .
Salle de la Femme sans Tête 7 Rue de Broyes Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 6 40 24 07 54
