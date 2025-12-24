Mes premiers pas au musée Dis-moi, c’est quoi les 4 éléments ?, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Mes premiers pas au musée Dis-moi, c’est quoi les 4 éléments ?

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.

Activité réservée aux enfants entre 2 et 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité.

L’air, l’eau, la terre et le feu. Ce sont les quatre éléments… et c’est à l’aide de ces derniers qu’un objet en porcelaine prend mystérieusement vie ! Baladez-vous dans l’exposition Les Énergies de la terre puis partez à la conquête des quatre éléments. Poursuivez l’activité par la confection d’un mobile de porcelaine ! .

