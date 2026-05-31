Mes premiers pas au musée Le chien Porcelaine apprend à mettre la table Musée national Adrien Dubouché Limoges

Limoges

Mes premiers pas au musée Le chien Porcelaine apprend à mettre la table

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Accompagnés du chien Porcelaine, les tout-petits apprendront à reconnaître des objets de la vaisselle avant de dresser une table à l’aide d’une dînette dans le musée. L’activité se poursuivra en atelier avec la création d’un élément de dînette en argile.

Effectif 14 participants.

Réservations conseillées.

Informations pratiques

– Cette activité est réservée aux enfants de 2 à 5 ans, accompagnés d’un adulte.

– Les thématiques abordées (visite + activité) sont les mêmes que pendant l’année 2025-2026 les enfants qui auraient déjà participé à cette thématique ne découvriront donc rien de nouveau.

– Les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte. Tous prennent part à l’activité et doivent donc payer leur place.

– Il est conseillé de se présenter au musée 10 minutes avant le début de votre activité. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 08 50

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English : Mes premiers pas au musée Le chien Porcelaine apprend à mettre la table

L’événement Mes premiers pas au musée Le chien Porcelaine apprend à mettre la table Limoges a été mis à jour le 2026-05-31 par Terres de Limousin