Mes premiers pas au musée Le chien Porcelaine apprend à mettre la table Musée national Adrien Dubouché Limoges
Mes premiers pas au musée Le chien Porcelaine apprend à mettre la table Musée national Adrien Dubouché Limoges mercredi 19 août 2026.
Limoges
Mes premiers pas au musée Le chien Porcelaine apprend à mettre la table
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Accompagnés du chien Porcelaine, les tout-petits apprendront à reconnaître des objets de la vaisselle avant de dresser une table à l’aide d’une dînette dans le musée. L’activité se poursuivra en atelier avec la création d’un élément de dînette en argile.
Effectif 14 participants.
Réservations conseillées.
Informations pratiques
– Cette activité est réservée aux enfants de 2 à 5 ans, accompagnés d’un adulte.
– Les thématiques abordées (visite + activité) sont les mêmes que pendant l’année 2025-2026 les enfants qui auraient déjà participé à cette thématique ne découvriront donc rien de nouveau.
– Les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte. Tous prennent part à l’activité et doivent donc payer leur place.
– Il est conseillé de se présenter au musée 10 minutes avant le début de votre activité. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 08 50
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English : Mes premiers pas au musée Le chien Porcelaine apprend à mettre la table
L’événement Mes premiers pas au musée Le chien Porcelaine apprend à mettre la table Limoges a été mis à jour le 2026-05-31 par Terres de Limousin
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