Sérignan

MES VACANCES AU MUSÉE TROUBLESHOP, ATELIER DES ARTISTES RENAUD HÉLÉNA ET MAUD CAZAUX.

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-23

Les deux artistes, Renaud Héléna et Maud Cazaux, proposent d’explorer, dans cet atelier, le vêtement comme un terrain d’expérimentation, en partant du corps, du mouvement et de l’imaginaire collectif.

Cet atelier de création de costumes invite les enfants de 5 à 12 ans, à expérimenter le vêtement à travers le jeu, le hasard et la création à plusieurs mains. Les deux artistes, Renaud Héléna et Maud Cazaux, proposent d’explorer le vêtement comme un terrain d’expérimentation, en partant du corps, du mouvement et de l’imaginaire collectif. Le vêtement devient alors un outil pour se transformer, se raconter autrement et imaginer de nouvelles façons d’être au monde. Sur réservation. .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

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English : MES VACANCES AU MUSÉE TROUBLESHOP, ATELIER DES ARTISTES RENAUD HÉLÉNA ET MAUD CAZAUX.

The two artists, Renaud Héléna and Maud Cazaux, propose to explore, in this workshop, clothing as a field of experimentation, starting from the body, movement and the collective imagination.

L’événement MES VACANCES AU MUSÉE TROUBLESHOP, ATELIER DES ARTISTES RENAUD HÉLÉNA ET MAUD CAZAUX. Sérignan a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 ADT34