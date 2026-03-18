ATELIER EN FAMILLE DU MINI MUSÉE (2-4 ANS)

146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Un premier pas au musée tout en douceur !La MRAC ouvre son Mini Musée aux 2-4 ans et à leurs parents pour un atelier de découverte sensorielle et créative autour des œuvres.

Le Mini Musée est un rendez-vous spécialement conçu pour les artistes en herbe de 2 à 4 ans. Accompagnés de leurs parents, les enfants découvrent le monde de l’art contemporain à travers une approche ludique, sensible et adaptée à leur âge.

Loin des visites guindées, cet atelier privilégie l’expérimentation et le plaisir de la découverte. C’est un moment de partage privilégié en famille, où le regard de l’enfant est sollicité pour explorer les formes, les couleurs et les matières au sein des collections du MRAC.

Une expérience douce pour apprivoiser le musée dès le plus jeune âge !

Public Enfants de 2 à 4 ans accompagnés d’un adulte.

Condition Sur réservation (jauge limitée pour le confort des petits).

Tarif Compris dans le tarif d’entrée du musée. .

146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

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English :

The RMCA opens its Mini Museum to 2-4 year-olds and their parents for a sensory and creative discovery workshop around the works of art.

L’événement ATELIER EN FAMILLE DU MINI MUSÉE (2-4 ANS) Sérignan a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34