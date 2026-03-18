MES VACANCES AU MUSÉE ATELIER TROUBLESHOP AVEC RENAUD HELENA ET MAUD CAZAUX

146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-23

Pendant les vacances, le MRAC invite les enfants à créer leurs propres costumes ! Accompagnés par les artistes Renaud Helena et Maud Cazaux, les jeunes créateurs explorent le vêtement comme un outil de transformation et d’imaginaire.

Dans le cadre du dispositif Mes vacances au musée , le MRAC propose un atelier exceptionnel intitulé Troubleshop , dirigé par le duo d’artistes Renaud Helena et Maud Cazaux.

Cet atelier de création de costumes invite les enfants à expérimenter le vêtement sous un angle totalement nouveau. Loin de la mode conventionnelle, le textile devient ici un terrain d’expérimentation où le hasard et la création collective sont les maîtres mots.

En partant du corps, du mouvement et de l’imaginaire collectif, les artistes guident les participants pour faire du vêtement un outil de métamorphose. C’est une invitation à se raconter autrement et à imaginer, ensemble, de nouvelles façons d’habiter le monde.

Condition Sur réservation (présence requise sur les deux créneaux) .

146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

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English :

During the vacations, the RMCA invites children to create their own costumes! Accompanied by artists Renaud Helena and Maud Cazaux, young designers explore clothing as a tool for transformation and the imaginary.

L’événement MES VACANCES AU MUSÉE ATELIER TROUBLESHOP AVEC RENAUD HELENA ET MAUD CAZAUX Sérignan a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34