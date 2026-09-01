Informations pratiques

Vieux-Thann

Messe de Noël

rue de l’Eglise Vieux-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-24 16:00:00

fin : 2026-12-24

Date(s) :

2026-12-24

Assistez à la messe de Noël, un moment convivial et chaleureux marqué par les chants et l’esprit de fête, pour partager ensemble la magie et la tradition de cette soirée unique.

Venez assister à la messe de Noël, un moment symbolique et rassembleur, où l’ambiance des fêtes se mêle aux chants et aux lumières. Dans une atmosphère paisible et chaleureuse, habitants et visiteurs se retrouvent pour partager un instant de convivialité et de tradition, au cœur de l’esprit de Noël. .

rue de l’Eglise Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

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English :

Come and join us for Christmas mass, a warm and friendly occasion marked by carols and the festive spirit, to share in the magic and tradition of this unique evening.

L’événement Messe de Noël Vieux-Thann a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay