Messe de Noël Vieux-Thann
jeudi 24 décembre 2026 · Vieux-Thann
Informations pratiques
Vieux-Thann
Messe de Noël
rue de l’Eglise Vieux-Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-24 16:00:00
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-12-24
Assistez à la messe de Noël, un moment convivial et chaleureux marqué par les chants et l’esprit de fête, pour partager ensemble la magie et la tradition de cette soirée unique.
Venez assister à la messe de Noël, un moment symbolique et rassembleur, où l’ambiance des fêtes se mêle aux chants et aux lumières. Dans une atmosphère paisible et chaleureuse, habitants et visiteurs se retrouvent pour partager un instant de convivialité et de tradition, au cœur de l’esprit de Noël. .
rue de l’Eglise Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and join us for Christmas mass, a warm and friendly occasion marked by carols and the festive spirit, to share in the magic and tradition of this unique evening.
L’événement Messe de Noël Vieux-Thann a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
À voir aussi à Vieux-Thann (Haut-Rhin)
- Journée Citoyenne Vieux-Thann 19 septembre 2026
- Les virades de l’espoir salon du bien-être Vieux-Thann 27 septembre 2026
- Marché de l’Avent Vieux-Thann 29 novembre 2026
- Concert jazz de Noël Vieux-Thann 12 décembre 2026