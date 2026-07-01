MESSE GOSPEL DE LA CHORALE DE LA PAROISSE Vias
dimanche 19 juillet 2026 · Vias
Informations pratiques
Vias
MESSE GOSPEL DE LA CHORALE DE LA PAROISSE
Place du 11 Novembre Vias Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
La messe dominicale sera animée par des chants gospel interprétés par le choeur de la Paroisse.
La messe dominicale sera animée par des chants gospel interprétés par le choeur de la Paroisse. .
Place du 11 Novembre Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 66 65
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English : MESSE GOSPEL DE LA CHORALE DE LA PAROISSE
Sunday Mass will feature gospel songs performed by the parish choir.
L’événement MESSE GOSPEL DE LA CHORALE DE LA PAROISSE Vias a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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