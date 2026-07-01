Informations pratiques

Vias

MESSE GOSPEL DE LA CHORALE DE LA PAROISSE

Place du 11 Novembre Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

La messe dominicale sera animée par des chants gospel interprétés par le choeur de la Paroisse.

La messe dominicale sera animée par des chants gospel interprétés par le choeur de la Paroisse. .

Place du 11 Novembre Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 66 65

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English : MESSE GOSPEL DE LA CHORALE DE LA PAROISSE

Sunday Mass will feature gospel songs performed by the parish choir.

L’événement MESSE GOSPEL DE LA CHORALE DE LA PAROISSE Vias a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34