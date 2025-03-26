MESSMER – 13Hz – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

MESSMER – 13Hz Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

TAL TICKET PRÉSENTE : MESSMER 2026 – 13HZAprès de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maitre mondial de l’hypnose, repart sur les routes avec son spectacle 13Hz. Il vous invite à plonger dans son univers mystérieux et hilarant, où la frontière entre la réalité et l’illusion disparait, guidant vos pensées vers des territoires inexplorés. Avec son charisme incomparable et son talent hors norme, Messmer vous emmène au cœur de vos pensées les plus profondes et vous entraîne dans un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz. Le Fascinateur vous transporte vers un état de conscience unique, où volonté et contrôle prennent une toute nouvelle dimension. Osez vivre l’expérience Messmer : là où la maitrise de soi rencontre la fascination.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76