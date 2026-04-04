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MESSMER – 13Hz ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

MESSMER – 13Hz ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

MESSMER – 13Hz ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges vendredi 11 juin 2027.

Lieu : ZENITH LIMOGES METROPOLE

Adresse : 16, AVENUE JEAN MONNET

Ville : 87100 Limoges

Département : 87

Début : 2027-06-11

Fin : 2027-06-11

Heure de début : 20:00

MESSMER – 13Hz Début : 2027-06-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH LIMOGES METROPOLE 16, AVENUE JEAN MONNET 87100 Limoges 87

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