AGENDA · Weitbruch
Messti Weitbruch
samedi 12 septembre 2026 · Weitbruch
Informations pratiques
Weitbruch
Messti
23 rue Strieth Weitbruch Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Millenium et espace Strieth .
23 rue Strieth Weitbruch 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 37 22 mairie@weitbruch.fr
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English :
L’événement Messti Weitbruch a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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