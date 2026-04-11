Nogent-sur-Seine

Met Opéra Eugène Onéguine , au cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine

1 Avenue Pasteur Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:55:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Samedi 2 Mai 2026 À 18h55

Met Opéra Eugène Onéguine

– P. I. TCHAÏKOVSKI

Eugène Onéguine accompagne son ami Lenski chez sa fiancée Olga. Tatiana, la sœur de cette dernière, confesse son amour à Onéguine. Mais il la rejette. Lors d’un bal, il s’amuse à flirter avec Olga au point d’attiser la colère de son ami, qui le provoquera en duel.

— En adaptant le poème de Pouchkine pour l’opéra, Tchaïkovski signe un chef-d’œuvre éblouissant qui séduit par sa musique bouleversante et ses nombreuses arias introspectives dont la fameuse scène de la lettre du personnage de Tatiana.

Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski

Mise en scène Deborah Warner

Direction musicale Timur Zangiev

Opéra en trois actes présenté en russe sous-titré en français (2 entractes).

Durée 4h05 .

1 Avenue Pasteur Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 09 29 cinemalumiere@yahoo.fr

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English :

L’événement Met Opéra Eugène Onéguine , au cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise