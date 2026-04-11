Met Opéra Eugène Onéguine , au cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine
Met Opéra Eugène Onéguine , au cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine samedi 2 mai 2026.
Nogent-sur-Seine
Met Opéra Eugène Onéguine , au cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine
1 Avenue Pasteur Nogent-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:55:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Samedi 2 Mai 2026 À 18h55
Met Opéra Eugène Onéguine
– P. I. TCHAÏKOVSKI
Eugène Onéguine accompagne son ami Lenski chez sa fiancée Olga. Tatiana, la sœur de cette dernière, confesse son amour à Onéguine. Mais il la rejette. Lors d’un bal, il s’amuse à flirter avec Olga au point d’attiser la colère de son ami, qui le provoquera en duel.
— En adaptant le poème de Pouchkine pour l’opéra, Tchaïkovski signe un chef-d’œuvre éblouissant qui séduit par sa musique bouleversante et ses nombreuses arias introspectives dont la fameuse scène de la lettre du personnage de Tatiana.
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Mise en scène Deborah Warner
Direction musicale Timur Zangiev
Opéra en trois actes présenté en russe sous-titré en français (2 entractes).
Durée 4h05 .
1 Avenue Pasteur Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 09 29 cinemalumiere@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Met Opéra Eugène Onéguine , au cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise
À voir aussi à Nogent-sur-Seine (Aube)
- Virée à moto n°3: Nogentais et plaine Champenoise Nogent-sur-Seine Aube 1 mai 2026
- Visites flash, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine 23 mai 2026
- L’atelier de Camille Claudel, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine 23 mai 2026
- Bar à cocktails avec la Distillerie Monceau-Dombrecht, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine 23 mai 2026
- Flash tattoos avec Solar Iink, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine 23 mai 2026