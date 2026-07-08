Métacorps La Roche Paris
vendredi 10 juillet 2026 · La Roche · Paris
Informations pratiques
C’est avec un goût de première fois que nous investissons cet espace.
Ce spectacle est né entre les murs de l’hôpital Tenon en septembre
2024. Aujourd’hui, jouer avec nos corps, faire entendre nos mots et
transmettre nos récits à La Roche a énormément de sens pour nous.
Dans cette création circassienne, c’est un florilège de disciplines
aériennes, acrobatiques, de danse et d’expressions qui mettent à nu des
artistes se questionnant sur l’existence et la manière dont iels
l’incarnent.
C’est une pièce sur le temps, le temps qui passe, celui qu’on subit,
celui qu’on choisit et celui qu’on refuse. Un temps qui se mesure,
s’épuise et se régénère. C’est une invitation à reconsidérer nos corps, à
les regarder autrement, à les interroger, à les aimer, à les habiter et
à les réinventer.
« 3kgs 440, 52 cm, groupe sanguin B+.
48 mouvements respiratoires et 131 pulsations par minute.
206 os, 639 muscles, 36,7 degrés Celsius.
60% d’eau. Il est l’heure de quitter celle de la mère pour rejoindre la Terre.
Le monde sera bientôt son terrain de
Je, tu, il, elle : Elle, ce sera « elle », c’est arbitraire »
Date : Vendredi 10 et samedi 11 juillet 2026
Lieu : La Roche
Adresse : 15 avenue du Général-Leclerc, 75014 Paris, FR
Début du spectacle : 19h30
Durée : +/- 1h20
Conception et mise en scène : Dany Tran
Avec : Alia, Cyrielle, Dany Tran, Estelle Courret, Mathilde, Natrix, Warren
Chorégraphies : Marine, Natrix
Assistanat aux chorégraphies : Lexy Art
Textes contés : Estelle Courret
Scénographie : Caroline Levilly
Création sonore : Alexandre Sarcasme, Dany Tran
Constructions : Julien Brouchot
Costumes : Bun Eng Tran
Administration, production et diffusion : Alexandre Saraiva
Coopérative de rue et de cirque, Paris (FR)
Les Noctambules, Nanterre (FR)
Les Labos d’Aubervilliers (FR)
Festival Jerk Off, Paris (FR)
Hôpital Tenon AP-HP, Paris (FR)
Ville d’Aubervilliers (FR)
Plateau Urbain, Paris (FR)
MPAA Saint-Blaise, Paris (FR)
La Parole Errante, Montreuil (FR)
La cour intérieure de l’ancien hôpital La Rochefoucauld accueillera Métacorps du Cirque Fier.e.s le vendredi 10 et le samedi 11 juillet 2026, chaque soir à 19h30.
Du vendredi 10 juillet 2026 au samedi 11 juillet 2026 :
vendredi, samedi
de 19h30 à 21h00
payant
À partir de 13 €
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-12T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T19:30:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T19:30:00+02:00_2026-07-11T21:00:00+02:00
La Roche 15 avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.cirquefieres.com/evenement/metacorps-10-11-juillet-2026/ cirquefieres@gmail.com https://www.facebook.com/cirquefieres/ https://www.facebook.com/cirquefieres/
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