Métacorps La Roche Paris

Informations pratiques

C’est avec un goût de première fois que nous investissons cet espace.

Ce spectacle est né entre les murs de l’hôpital Tenon en septembre

2024. Aujourd’hui, jouer avec nos corps, faire entendre nos mots et

transmettre nos récits à La Roche a énormément de sens pour nous.

Dans cette création circassienne, c’est un florilège de disciplines

aériennes, acrobatiques, de danse et d’expressions qui mettent à nu des

artistes se questionnant sur l’existence et la manière dont iels

l’incarnent.

C’est une pièce sur le temps, le temps qui passe, celui qu’on subit,

celui qu’on choisit et celui qu’on refuse. Un temps qui se mesure,

s’épuise et se régénère. C’est une invitation à reconsidérer nos corps, à

les regarder autrement, à les interroger, à les aimer, à les habiter et

à les réinventer.

« 3kgs 440, 52 cm, groupe sanguin B+.

48 mouvements respiratoires et 131 pulsations par minute.

206 os, 639 muscles, 36,7 degrés Celsius.

60% d’eau. Il est l’heure de quitter celle de la mère pour rejoindre la Terre.

Le monde sera bientôt son terrain de

Je, tu, il, elle : Elle, ce sera « elle », c’est arbitraire »

Date : Vendredi 10 et samedi 11 juillet 2026

Lieu : La Roche

Adresse : 15 avenue du Général-Leclerc, 75014 Paris, FR

Début du spectacle : 19h30

Durée : +/- 1h20

Conception et mise en scène : Dany Tran

Avec : Alia, Cyrielle, Dany Tran, Estelle Courret, Mathilde, Natrix, Warren

Chorégraphies : Marine, Natrix

Assistanat aux chorégraphies : Lexy Art

Textes contés : Estelle Courret

Scénographie : Caroline Levilly

Création sonore : Alexandre Sarcasme, Dany Tran

Constructions : Julien Brouchot

Costumes : Bun Eng Tran

Administration, production et diffusion : Alexandre Saraiva

Coopérative de rue et de cirque, Paris (FR)

Les Noctambules, Nanterre (FR)

Les Labos d’Aubervilliers (FR)

Festival Jerk Off, Paris (FR)

Hôpital Tenon AP-HP, Paris (FR)

Ville d’Aubervilliers (FR)

Plateau Urbain, Paris (FR)

MPAA Saint-Blaise, Paris (FR)

La Parole Errante, Montreuil (FR)

La cour intérieure de l’ancien hôpital La Rochefoucauld accueillera Métacorps du Cirque Fier.e.s le vendredi 10 et le samedi 11 juillet 2026, chaque soir à 19h30.

Du vendredi 10 juillet 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

vendredi, samedi

de 19h30 à 21h00

payant

À partir de 13 €

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-12T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T19:30:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T19:30:00+02:00_2026-07-11T21:00:00+02:00

La Roche 15 avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.cirquefieres.com/evenement/metacorps-10-11-juillet-2026/ cirquefieres@gmail.com https://www.facebook.com/cirquefieres/ https://www.facebook.com/cirquefieres/



Afficher la carte du lieu La Roche et trouvez le meilleur itinéraire

