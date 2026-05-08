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Métamorphose Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

samedi 10 octobre 2026 · Cherbourg-Octeville · Cherbourg-en-Cotentin

Métamorphose Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Cherbourg-Octeville
Adresse
Bibliothèque jacques Prévert
Ville
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Département
Manche
Tarif

Cherbourg-en-Cotentin

Métamorphose

Cherbourg-Octeville Bibliothèque jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:30:00
fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Camille est un enfant de la neige, venu d’on ne sait où ! Il grandit entouré d’amour et d’affection chez un couple de vieux paysans sans enfant. Dans ce monde rural profondément enraciné sur ce plateau calcaire, tout semble appartenir au domaine du rationnel. Pourtant… Les évènements qui vont jalonner la vie de Camille appartiennent à un autre monde… C’est peut-être pour cela qu’il deviendra un homme des terres et des bois, un peintre de la quintessence, un oiseau rare et peut-être immortel.

Durée 1h20.
Âge 7 ans +.   .

Cherbourg-Octeville Bibliothèque jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10 

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English : Métamorphose

L’événement Métamorphose Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture

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