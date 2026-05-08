Métamorphose Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
samedi 10 octobre 2026 · Cherbourg-Octeville · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Métamorphose
Cherbourg-Octeville Bibliothèque jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:30:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Camille est un enfant de la neige, venu d’on ne sait où ! Il grandit entouré d’amour et d’affection chez un couple de vieux paysans sans enfant. Dans ce monde rural profondément enraciné sur ce plateau calcaire, tout semble appartenir au domaine du rationnel. Pourtant… Les évènements qui vont jalonner la vie de Camille appartiennent à un autre monde… C’est peut-être pour cela qu’il deviendra un homme des terres et des bois, un peintre de la quintessence, un oiseau rare et peut-être immortel.
Durée 1h20.
Âge 7 ans +. .
Cherbourg-Octeville Bibliothèque jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : Métamorphose
L’événement Métamorphose Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture
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