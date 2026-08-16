Métamorphoses Conservatoire Chartres
samedi 28 novembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Métamorphoses Conservatoire
10 rue Maurice Hallé Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 21:30:00
Date(s) :
2026-11-28
Quintette à vents et piano. Programme György LIGETI Six Bagatelles / Dmitri SCHOSTAKOVITCH Suites / Georges GERSHWIN Rhapsodie in Blue.
Ce concert propose une traversée entre les Bagatelles de Ligeti, œuvre de la seconde moitié du XXème siècle emblématique de cette formation, à l’écriture incisive et pleine de caractère, et des pages pensées pour d’autres univers — l’orchestre soviétique de Chostakovitch, l’orchestre jazz de Gershwin — et recomposées pour quintette à vents et piano. D’un continent à l’autre, d’une époque à l’autre, le programme interroge ce qui subsiste d’une œuvre quand son habit sonore change la mélodie, l’esprit, et bien d’autres choses encore… 10 .
10 rue Maurice Hallé Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wind Quintet and Piano. Program: György LIGETI: Six Bagatelles / Dmitri SHOSTAKOVICH: Suites / George GERSHWIN: Rhapsody in Blue.
L’événement Métamorphoses Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-08-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO – LE COLISEE Chartres 10 septembre 2026
- Spectacle La Légende de Monte-Cristo, le musical Chartres 10 septembre 2026
- Soirée Les Dîners Enchanthés Chartres 10 septembre 2026
- Vide-atelier de la Dame à la Licorne Chartres 11 septembre 2026
- Séance de dédicace de Paolo Martinello pour Pendragon Chartres 11 septembre 2026