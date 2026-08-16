Informations pratiques

Chartres

Métamorphoses Conservatoire

10 rue Maurice Hallé Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28 21:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Quintette à vents et piano. Programme György LIGETI Six Bagatelles / Dmitri SCHOSTAKOVITCH Suites / Georges GERSHWIN Rhapsodie in Blue.

Ce concert propose une traversée entre les Bagatelles de Ligeti, œuvre de la seconde moitié du XXème siècle emblématique de cette formation, à l’écriture incisive et pleine de caractère, et des pages pensées pour d’autres univers — l’orchestre soviétique de Chostakovitch, l’orchestre jazz de Gershwin — et recomposées pour quintette à vents et piano. D’un continent à l’autre, d’une époque à l’autre, le programme interroge ce qui subsiste d’une œuvre quand son habit sonore change la mélodie, l’esprit, et bien d’autres choses encore… 10 .

10 rue Maurice Hallé Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Wind Quintet and Piano. Program: György LIGETI: Six Bagatelles / Dmitri SHOSTAKOVICH: Suites / George GERSHWIN: Rhapsody in Blue.

L’événement Métamorphoses Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-08-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES