Cazères-sur-l’Adour

Métier du mois Service et commercialistaion en restauration

Cazères-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 mai, nous recevrons le duo de choc composé de Nicolas Taris, professeur de service et commercialisation en restaurant au lycée Jean Darcet, et Alejandro Ikegami, élève dans cette même discipline au sein du même établissement.

Deux générations réunies pour évoquer un métier qui fait surtout parler de lui à la haute saison, mais qui mobilise des travailleurs et des travailleuses tout au long de l’année.

Pendant que nous nous réjouissons le gosier, d’autres courent entre tables et cuisine…

Et puis il y a le protocole, les règles de l’art, et tout le savoir-faire d’un métier… que l’on vous propose de venir (re)découvrir ! .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Métier du mois Service et commercialistaion en restauration

L’événement Métier du mois Service et commercialistaion en restauration Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grenade