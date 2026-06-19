Métier du mois Service et commercialistaion en restauration Cazères-sur-l’Adour
Métier du mois Service et commercialistaion en restauration Cazères-sur-l’Adour samedi 20 juin 2026.
Cazères-sur-l’Adour
Métier du mois Service et commercialistaion en restauration
Cazères-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le samedi 20 mai, nous recevrons le duo de choc composé de Nicolas Taris, professeur de service et commercialisation en restaurant au lycée Jean Darcet, et Alejandro Ikegami, élève dans cette même discipline au sein du même établissement.
Deux générations réunies pour évoquer un métier qui fait surtout parler de lui à la haute saison, mais qui mobilise des travailleurs et des travailleuses tout au long de l’année.
Pendant que nous nous réjouissons le gosier, d’autres courent entre tables et cuisine…
Et puis il y a le protocole, les règles de l’art, et tout le savoir-faire d’un métier… que l’on vous propose de venir (re)découvrir ! .
Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Métier du mois Service et commercialistaion en restauration
L’événement Métier du mois Service et commercialistaion en restauration Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grenade
À voir aussi à Cazères-sur-l'Adour (Landes)
- La nuit des voix Cazères-sur-l’Adour 19 juin 2026
- Lire en soi au coeur de la vie Cazères-sur-l’Adour 21 juin 2026
- Atelier écriture et rencontre avec l’auteure Ananda Devi Cazères-sur-l’Adour 27 juin 2026
- Atelier auto massage et réflexologie Cazères-sur-l’Adour 28 juin 2026
- Ca piaille dans les Saligues ! Cazères-sur-l’Adour 8 juillet 2026