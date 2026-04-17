METROPOLIS CONFRONTATION Église des Carmes Perpignan

Perpignan

METROPOLIS CONFRONTATION

Église des Carmes 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 35

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 21:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

A l’Eglise des Carmes, Projection sous les étoiles de METROPOLIS dans le cadre du Festival Confrontation.

.

Église des Carmes 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 09 39 contact@inst-jeanvigo.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Eglise des Carmes, Screening under the stars of METROPOLIS as part of the Festival Confrontation.

L’événement METROPOLIS CONFRONTATION Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par PERPIGNAN TOURISME