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METROPOLIS CONFRONTATION Église des Carmes Perpignan

METROPOLIS CONFRONTATION Église des Carmes Perpignan

METROPOLIS CONFRONTATION Église des Carmes Perpignan vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Église des Carmes

Adresse : 1 Rue Jean Vielledent

Ville : 66100 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 15 15 35 Tarif Pass Forfait

Perpignan

METROPOLIS CONFRONTATION

Église des Carmes 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 35

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 21:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

A l’Eglise des Carmes, Projection sous les étoiles de METROPOLIS dans le cadre du Festival Confrontation.
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Église des Carmes 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 09 39  contact@inst-jeanvigo.eu

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English :

At the Eglise des Carmes, Screening under the stars of METROPOLIS as part of the Festival Confrontation.

L’événement METROPOLIS CONFRONTATION Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par PERPIGNAN TOURISME

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