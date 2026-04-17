METROPOLIS CONFRONTATION Église des Carmes Perpignan
METROPOLIS CONFRONTATION Église des Carmes Perpignan vendredi 8 mai 2026.
Perpignan
METROPOLIS CONFRONTATION
Église des Carmes 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 35
Tarif Pass Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 21:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
A l’Eglise des Carmes, Projection sous les étoiles de METROPOLIS dans le cadre du Festival Confrontation.
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Église des Carmes 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 09 39 contact@inst-jeanvigo.eu
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English :
At the Eglise des Carmes, Screening under the stars of METROPOLIS as part of the Festival Confrontation.
L’événement METROPOLIS CONFRONTATION Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par PERPIGNAN TOURISME
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