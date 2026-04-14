Mettez de l’ordre dans votre ordinateur, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Mercredi 15 avril, 15h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Simplifier son quotidien en apprenant à trier et organiser ses fichiers et ses dossiers sur son propre PC.

Adultes débutants.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr

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