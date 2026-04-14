Mettez de l’ordre dans votre ordinateur, Bibliothèque Maurepas, Rennes
Mettez de l’ordre dans votre ordinateur, Bibliothèque Maurepas, Rennes mercredi 15 avril 2026.
Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Mercredi 15 avril, 15h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Simplifier son quotidien en apprenant à trier et organiser ses fichiers et ses dossiers sur son propre PC.
Adultes débutants.
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
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