Meurtre à Halloween Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement
samedi 31 octobre 2026 · Théâtre Marie-Jeanne · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Meurtre à Halloween
Samedi 31 octobre 2026 à partir de 14h, à partir de 16h30 et à partir de 19h. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Le théâtre Marie-Jeanne et Salamandres et Geckos présentent une murder party immersive et familiale (à partir de 8 ans).Familles
Le théâtre Marie-Jeanne et Salamandres et Geckos présentent Meurtre à Halloween, murder party immersive et familiale (à partir de 8 ans).
L’enquêtrice Colombe Poireau a besoin d’aide pour découvrir qui a tué le directeur du théâtre !
Enfants et parents chaussez vos loupes et faites chauffer vos méninges et suivez-là dans tous les recoins du théâtre pour interroger les personnages qui s’y trouvent et essaient peut-être de vous dissimuler la vérité.
Durée approximative 70 minutes. .
Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 28 15 84 tmj.theatremariejeanne@gmail.com
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English :
The Marie-Jeanne Theater, in collaboration with Salamandres and Geckos, presents an immersive, family-friendly murder mystery party (for ages 8 and up).
L’événement Meurtre à Halloween Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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