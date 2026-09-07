Meurtre à l’heure du thé, Médiathèque Nelson Mandela, Besançon

Informations pratiques

Meurtre à l’heure du thé Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque Nelson Mandela Doubs

A partir de 12 ans ou dès 8 ans accompagné d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Jeu d’enquête géant dans l’univers d’Agatha Christie

Lady Ravenscroft a eu le mauvais goût de se faire assassiner au milieu de la porcelaine dans la luxueuse demeure familiale. Il faut dire que la vieille matriarche n’avait pas sa langue dans sa poche … L’élite des détectives privés viendra-t-elle à bout de ce mystère ?

Médiathèque Nelson Mandela 13 AVENUE ILE DE FRANCE 25000 Besançon Besançon 25000 Planoise Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878633 https://bibliotheques.besancon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0381878205 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.besancon.fr/ »}]

Biblis en folie 2026

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