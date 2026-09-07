Meurtre à l’heure du thé, Médiathèque Nelson Mandela, Besançon
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Nelson Mandela · Besançon
Informations pratiques
Meurtre à l’heure du thé Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque Nelson Mandela Doubs
A partir de 12 ans ou dès 8 ans accompagné d’un adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
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©ministère de la Culture
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