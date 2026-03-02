MEZENK, une distillerie en terre volcanique Distillerie MEZENK Saint-Jeures
Distillerie MEZENK 655 chemin de Laprat Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
tarif déductible d’un éventuel panier d’achat de produits MEZENK sans minimum
Début : 2026-04-04 17:00:00
fin : 2026-04-21 19:00:00
2026-04-04 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28
Visite de l’atelier de distillation et du chai de vieillissement avec l’œnologue distillateur. Découverte de la gamme des spiritueux MEZENK et leur typicité. Dégustation commentée.
Distillerie MEZENK 655 chemin de Laprat Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 38 35 64 contact@mezenk.com
English :
Visit the distillation workshop and ageing cellar with the distilling engineer. Discover the MEZENK range of spirits and their distinctive characteristics. Guided tasting.
