MEZENK, une distillerie en terre volcanique Distillerie MEZENK Saint-Jeures

MEZENK, une distillerie en terre volcanique

Distillerie MEZENK 655 chemin de Laprat Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

tarif déductible d’un éventuel panier d’achat de produits MEZENK sans minimum

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-21 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Visite de l’atelier de distillation et du chai de vieillissement avec l’œnologue distillateur. Découverte de la gamme des spiritueux MEZENK et leur typicité. Dégustation commentée.

+33 6 27 38 35 64 contact@mezenk.com

English :

Visit the distillation workshop and ageing cellar with the distilling engineer. Discover the MEZENK range of spirits and their distinctive characteristics. Guided tasting.

