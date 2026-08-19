Mézières fortifiée, Place du château, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Mézières fortifiée Dimanche 20 septembre, 14h30 Place du château Ardennes

Groupe de 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Place stratégique de la défense de la frontière, Mézières n’a cessé de voir ses remparts et sa citadelle être amplifiés et améliorés. Aujourd’hui bien des vestiges subsistent autour du centre-ville macérien, témoins de différentes phases de l’histoire de la ville.

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Place stratégique de la défense de la frontière, Mézières n’a cessé de voir ses remparts et sa citadelle être amplifiés et améliorés. Aujourd’hui bien des vestiges subsistent autour du centre-ville…

©Ville de Charleville-Mézières