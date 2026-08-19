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Mézières fortifiée, Place du château, Charleville-Mézières

dimanche 20 septembre 2026 · Place du château · Charleville-Mézières

Mézières fortifiée, Place du château, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du château
Adresse
Place du château, 08000 Charleville-Mézières
Ville
08000 Charleville-Mézières
Département
Ardennes
Tarif
Groupe de 35 personnes

Mézières fortifiée Dimanche 20 septembre, 14h30 Place du château Ardennes

Groupe de 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Place stratégique de la défense de la frontière, Mézières n’a cessé de voir ses remparts et sa citadelle être amplifiés et améliorés. Aujourd’hui bien des vestiges subsistent autour du centre-ville macérien, témoins de différentes phases de l’histoire de la ville.

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Place stratégique de la défense de la frontière, Mézières n’a cessé de voir ses remparts et sa citadelle être amplifiés et améliorés. Aujourd’hui bien des vestiges subsistent autour du centre-ville…

©Ville de Charleville-Mézières

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