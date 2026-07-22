Informations pratiques

Montpellier

MHR VS RC TOULON

500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le MHR recevra le RCT le 04 octobre au Septeo Stadium dans le cadre du TOP14

Venez supporter votre équipe favorite !

Le MHR recevra le RCT le 04 octobre au Septeo Stadium dans le cadre du TOP14

Venez supporter votre équipe favorite ! .

500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69 contacts@montpellier-rugby.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MHR VS RC TOULON

MHR will host RCT on October 4 at Septeo Stadium as part of the TOP14

Come cheer on your favorite team!

L’événement MHR VS RC TOULON Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER