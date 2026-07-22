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AGENDA · Montpellier

MHR VS RC TOULON Montpellier

dimanche 4 octobre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
500 Avenue de Vanières
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

MHR VS RC TOULON

500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Le MHR recevra le RCT le 04 octobre au Septeo Stadium dans le cadre du TOP14
Venez supporter votre équipe favorite !
Le MHR recevra le RCT le 04 octobre au Septeo Stadium dans le cadre du TOP14
Venez supporter votre équipe favorite !   .

500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69  contacts@montpellier-rugby.com

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English : MHR VS RC TOULON

MHR will host RCT on October 4 at Septeo Stadium as part of the TOP14
Come cheer on your favorite team!

L’événement MHR VS RC TOULON Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER

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