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AGENDA · Montpellier

MHR VS USAP Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
500 Avenue de Vanières
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

MHR VS USAP

500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le MHR recevra l’USAP le 19 septembre au Septeo Stadium dans le cadre du TOP14
Venez supporter votre équipe favorite !
Le MHR recevra l’USAP le 19 septembre au Septeo Stadium dans le cadre du TOP14
Venez supporter votre équipe favorite !   .

500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69  contacts@montpellier-rugby.com

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English : MHR VS USAP

MHR will host USAP on September 19 at Septeo Stadium as part of the TOP14
Come cheer on your favorite team!

L’événement MHR VS USAP Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER

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