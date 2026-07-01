Mi Morna – N’oublie pas, j’oublie, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Mi Morna – N’oublie pas, j’oublie Jeudi 1 avril 2027, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 7 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T20:00:00+02:00 – 2027-04-01T21:00:00+02:00

Fin : 2027-04-01T20:00:00+02:00 – 2027-04-01T21:00:00+02:00

Méliné Ter Minassian – Seule en scène

Dans ce spectacle, Méliné Ter Minassian s’appuie sur sa propre vie pour interpréter une femme et sa grand-mère, dans un jeu de va-et-vient entre la France et l’Arménie, le présent et le passé. Comme la mémoire, le temps n’est pas ici linéaire. Il tourne, virevolte, revient sur ses pas pour mieux s’élancer, à l’image de la comédienne. L’histoire collective, qu’il s’agisse du génocide de 1915 ou de la guerre du Haut Karabakh en 2020, rejoint l’histoire intime, matérialisée par plusieurs objets personnels. Comment transmettre une histoire aussi douloureuse à ses enfants ? Faut-il l’oublier pour aller de l’avant ? Avec subtilité, la comédienne interroge ce qui se transmet à travers les générations.

Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]

Dans ce spectacle, Méliné Ter Minassian s’appuie sur sa propre vie pour interpréter une femme et sa grand-mère, dans un jeu de va-et-vient entre la France et l’Arménie, le présent et le passé. Seul en scène Arménie

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