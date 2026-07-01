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Mi Morna – N’oublie pas, j’oublie, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

jeudi 1 avril 2027 · Espace Culturel Capellia · La Chapelle-sur-Erdre

Mi Morna – N’oublie pas, j’oublie, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
jeudi 1 avril 2027
Fin
jeudi 1 avril 2027
Lieu
Espace Culturel Capellia
Adresse
Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre
Ville
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 7 € à 15 €

Mi Morna – N’oublie pas, j’oublie Jeudi 1 avril 2027, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 7 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-01T20:00:00+02:00 – 2027-04-01T21:00:00+02:00
Fin : 2027-04-01T20:00:00+02:00 – 2027-04-01T21:00:00+02:00

Méliné Ter Minassian – Seule en scène
Dans ce spectacle, Méliné Ter Minassian s’appuie sur sa propre vie pour interpréter une femme et sa grand-mère, dans un jeu de va-et-vient entre la France et l’Arménie, le présent et le passé. Comme la mémoire, le temps n’est pas ici linéaire. Il tourne, virevolte, revient sur ses pas pour mieux s’élancer, à l’image de la comédienne. L’histoire collective, qu’il s’agisse du génocide de 1915 ou de la guerre du Haut Karabakh en 2020, rejoint l’histoire intime, matérialisée par plusieurs objets personnels. Comment transmettre une histoire aussi douloureuse à ses enfants ? Faut-il l’oublier pour aller de l’avant ? Avec subtilité, la comédienne interroge ce qui se transmet à travers les générations.

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Dans ce spectacle, Méliné Ter Minassian s’appuie sur sa propre vie pour interpréter une femme et sa grand-mère, dans un jeu de va-et-vient entre la France et l’Arménie, le présent et le passé. Seul en scène Arménie

Dr

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