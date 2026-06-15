Michaël Hirsch Vierzon
Michaël Hirsch Vierzon vendredi 8 janvier 2027.
Vierzon
Michaël Hirsch
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-08 20:30:00
fin : 2027-01-08
Date(s) :
2027-01-08
Un an pour apprendre LA JOIE DE VIVRE !
C’est le défi que je me suis lancé. Et ça a marché… enfin presque !
Avant ça, j’avais essayé le bonheur avec un grand B celui d’Instagram, des citations inspirantes et des méthodes de développement personnel. Résultat j’ai coché toutes les cases… sauf celle du bonheur.
Alors j’ai tenté de comprendre. J’ai lu, testé, et fait des rencontres… étonnantes !
Et je vous embarque dans cette quête drôle, sensible, et surtout joyeuse !
Après POURQUOI?, JE PIONCE DONC JE SUIS et LE MONTESPAN, Michaël Hirsch revient avec son troisième spectacle. 20 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Michaël Hirsch Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
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