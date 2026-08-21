MICHEL CLOUP TRIO + AGATHE PLAISANCE, L’INCONNUE, Talence

Informations pratiques

MICHEL CLOUP TRIO + AGATHE PLAISANCE Jeudi 1 octobre, 20h30 L’INCONNUE Gironde

réduit : 8€ (hors frais de location)

prévente : 10€ (hors frais de location)

sur place : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T20:30:00+02:00 – 2026-10-01T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T20:30:00+02:00 – 2026-10-01T23:30:00+02:00

MICHEL CLOUP TRIO

Les chiens aboient et la caravane de métal hurlant défonce tout sur son passage.

Avec Catharsis en pièces détachées, Michel Cloup nous donne à entendre un voyage sinueux et intense. Un déluge de cris, de mélodies, de bruit et de poésie noire, porté par un son massif où l’humain semble branché directement sur la machine.

Entre colère politique, épuisement collectif, catharsis électrique et derniers centimètres d’espoir : tout se percute.

Un magnifique chaos assez lucide pour nourrir notre révolte, assez enragé pour nous libérer.

AGATHE PLAISANCE

Artiste plasticienne et musicienne autodidacte, Agathe Plaisance développe une pop électronique sensible et immersive. Ses chansons, nourries d’expériences intimes, explorent la vulnérabilité, la transformation et la résilience à travers des atmosphères en clair-obscur.

L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/michel-cloup-trio-1ere-partie/ »}]

Michel Cloup revient à L’Inconnue pour présenter son dernier album « Catharsis en pièces détachées »