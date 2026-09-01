Informations pratiques

Béziers

MICHEL DÉROSIER A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

17 rue de la Coopérative Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Entre poésie, humour et surréalisme, Michel Dérosier peint en direct et partage avec les visiteurs les secrets de son processus créatif.

Entre rêve et réalité, Michel Dérosier compose un univers pictural naïf aux accents surréalistes. Personnages, objets et paysages semblent surgir d’un monde où la mer rencontre le ciel et où l’imaginaire prend le dessus.

Chaque toile raconte une histoire, mêlant poésie, humour et une touche de provocation. Derrière l’apparente légèreté se dessine un regard tendre et décalé sur notre monde, invitant chacun à s’interroger autrement.

Découvrez l’artiste en pleine création artistique. .

17 rue de la Coopérative Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 42 41 02 83

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English : MICHEL DÉROSIER A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

Blending poetry, humor, and surrealism, Michel Dérosier paints live and shares the secrets of his creative process with visitors.

L’événement MICHEL DÉROSIER A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34