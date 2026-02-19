Michel Fugain, la vie, l’amour, etc… Chaumont
Michel Fugain, la vie, l’amour, etc… Chaumont mercredi 20 mai 2026.
Michel Fugain, la vie, l’amour, etc…
Palestra Chaumont Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Tout public
.
Palestra Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 9 71 00 65 67 contact@centreaquatiquepalestra.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Michel Fugain, la vie, l’amour, etc… Chaumont a été mis à jour le 2026-02-16 par Antenne de Chaumont