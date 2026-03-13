Michel Gentils – Guitare 12 cordes, guitare baritone, guitare-sitar Théâtre Mandapa Paris
Michel Gentils – Guitare 12 cordes, guitare baritone, guitare-sitar Théâtre Mandapa Paris vendredi 10 avril 2026.
Considéré comme l’un des rares représentants de la guitare à 12 cordes, dont il a publié la toute première méthode, Michel Gentils puise son inspiration entre Orient et Occident. Il présentera ici notamment son époustouflante guitare sitar, qui sonne à la façon du sitar de l’Inde.
« La musique inclassable de ce compositeur à la personnalité très attachante, vous emmènera en voyage dans un univers sonore poétique, aux climats changeants, zébrés d’improvisations époustouflantes, à la découverte d’un instrument que l’on croyait connaître : la guitare à douze cordes. » Jean-Pierre Favino, luthier.
Considéré comme l’un des rares représentants de la guitare à 12 cordes…
Le vendredi 10 avril 2026
de 20h30 à 22h00
payant
De 10 à 20 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T23:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-10T20:30:00+02:00_2026-04-10T22:00:00+02:00
Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris
https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa
Afficher la carte du lieu Théâtre Mandapa et trouvez le meilleur itinéraire