Michel Hubert, Square George V (Aragon), Pau

Michel Hubert Dimanche 21 juin, 22h50 Square George V (Aragon) Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T22:50:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T22:50:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Imprévisible et versatile son imagination est sans limite. Un seul mot d’ordre : la Fiesta !

Michel Hubert c’est la tempête après le calme, le feu après la fumée. Devant les foules il se transforme et le public se transcende. Roi du spectacle, il met en scène ses morceaux grâce à des décors et costumes uniques. Véritable tourbillon d’énergie, impossible de rester assis !

Square George V (Aragon) square george V, pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Le square Georges V, communément appelé Square Aragon, relie l’emblématique Boulevard des Pyrénées à la Place Clemenceau par le boulevard d’Aragon. Création majeure des années 1920-1930, il est entouré par le palais d’Aragon et le palace d’Ossau, avec son style paquebot. Cet écrin vert, qui accueille de nombreuses manifestations offre l’une des plus belles vues de Pau.

Imprévisible et versatile son imagination est sans limite. Un seul mot d’ordre : la Fiesta !

© DR – Alamano Productions