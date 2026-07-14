Michel Zenino & Ronnie Lynn Patterson, Cool jazz for quiet dreams au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris
lundi 5 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Contrebassiste incontournable de la scène jazz française, Michel Zenino a construit une carrière riche de collaborations avec de grandes figures du jazz telles qu’Archie Shepp, Barney Wilen, Toots Thielemans, James Carter ou encore Eric Truffaz. Lauréat du Concours national de jazz de La Défense en 1988, il est reconnu pour la profondeur de son jeu, sa virtuosité et son sens de l’écoute, aussi bien sur scène qu’à travers son travail de pédagogue.
À ses côtés, Ronnie Lynn Patterson, pianiste autodidacte installé en France depuis 1991, développe un univers singulier nourri par l’héritage de Keith Jarrett, McCoy Tyner et du compositeur Morton Feldman. Son approche, à la fois libre, sensible et profondément personnelle, lui a valu d’être salué par la critique et de collaborer avec des musiciens tels que Jean-Jacques Avenel ou Didier Lasserre.
Réunis en duo, Michel Zenino et Ronnie Lynn Patterson offrent une conversation musicale d’une grande finesse, où contrebasse et piano dialoguent avec élégance, complicité et une liberté d’improvisation qui laisse toute sa place à l’instant.
Line-up : Ronnie Lynn Patterson : piano ; Michel Zenino : contrebasse
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Cool jazz — Michel Zenino, contrebassiste incontournable, s’associe à Ronnie Lynn Patterson pour une soirée de douceur et d’évasion musicale, entre virtuosité et écoute attentive.
Le dimanche 04 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le dimanche 04 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : de 24 à 27 euros
Tarif sur place : de 27 à 30 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-05T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-05T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-04T19:30:00+02:00_2026-10-04T20:30:00+02:00;2026-10-04T21:30:00+02:00_2026-10-04T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/michel-zenino-ronnie-lynn-patterson contact@38riv.com
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