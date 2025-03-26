MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD Début : 2026-11-06 à 20:00. Tarif : – euros.

ART SCÉNIQUE, EN ACCORD AVEC GILBERT COULLIER PRODUCTIONS, PRÉSENTE… : MICHELE LAROQUE ET KAD MERADMICHÈLE LAROQUE ET KAD MERADL’ÂGE BÊTETextes et mise en scène : Olivier BarouxBenoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivre Leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot : ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur « âge bête ».

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76