MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD – LE SPOT – MACON Macon

MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD Début : 2026-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.
C’KEL PROD ? PRÉSENTE EN ACCORD AVEC GILBERT COULLIER PRODUCTIONS : MICHELE LAROQUE ET KAD MERADMICHÈLE LAROQUE ET KAD MERADL’ÂGE BÊTETextes et mise en scène : Olivier BarouxBenoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivreLeur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot : ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur âge bête
LE SPOT – MACON Avenue Pierre Beregovoy 71000 Macon 71