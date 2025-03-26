MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD – MICHÈLE LAROQUE ET KAD MERAD – ZENITH D’ORLEANS Orleans
MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD – MICHÈLE LAROQUE ET KAD MERAD – ZENITH D’ORLEANS Orleans mardi 15 décembre 2026.
AZ PROD (L-R-21-2064), EN ACCORD AVEC GILBERT COULLIER PRODUCTIONS, PRÉSENTE : MICHÈLE LAROQUE ET KAD MERADL’ÂGE BÊTETextes et mise en scène : Olivier BarouxBenoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivre leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot : ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur « âge bête ».
ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45