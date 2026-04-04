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MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD PARC EXPO DE TOURS Tours

MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD PARC EXPO DE TOURS Tours

MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD PARC EXPO DE TOURS Tours samedi 20 février 2027.

Lieu : PARC EXPO DE TOURS

Adresse : Avenue Camille Chautemps

Ville : 37000 Tours

Département : 37

Début : 2027-02-20

Fin : 2027-02-20

Heure de début : 20:00

MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD Début : 2027-02-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC EXPO DE TOURS Avenue Camille Chautemps 37000 Tours 37

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