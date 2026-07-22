Michèle Torr Le Forum Le Mans

vendredi 19 février 2027 · Le Forum · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Michèle Torr

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 35 – 35 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19 20:00:00

fin : 2027-02-19

Date(s) :

2027-02-19

Michèle Torr au Forum au Mans !

Un dernier soir, une nouvelle chanson qui donne son nom à mon spectacle, à ma tournée.

Un dernier soir, comme si c’était le premier, le plus émouvant, le plus précieux.

Un soir inoubliable.

80 ans, ça se fête. Sans vous, c’est impensable.

Je vous attends le cœur battant et la mémoire pleine de si beaux souvenirs ensemble.

Un dernier soir… ou seulement l’avant-dernier, qui sait.

Un soir avec vous, c’est tout ce qui compte !

Michèle Torr .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Michèle Torr at the Forum in Le Mans!

L’événement Michèle Torr Le Mans a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Le Mans