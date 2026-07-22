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AGENDA · Le Mans

Michèle Torr Le Forum Le Mans

vendredi 19 février 2027 · Le Forum · Le Mans

Informations pratiques

Début
vendredi 19 février 2027
Fin
vendredi 19 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Forum
Adresse
1 Avenue du Parc des Expositions
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
35 35 59

Le Mans

Michèle Torr

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 35 – 35 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19 20:00:00
fin : 2027-02-19

Date(s) :
2027-02-19

Michèle Torr au Forum au Mans !
Un dernier soir, une nouvelle chanson qui donne son nom à mon spectacle, à ma tournée.

Un dernier soir, comme si c’était le premier, le plus émouvant, le plus précieux.

Un soir inoubliable.

80 ans, ça se fête. Sans vous, c’est impensable.

Je vous attends le cœur battant et la mémoire pleine de si beaux souvenirs ensemble.

Un dernier soir… ou seulement l’avant-dernier, qui sait.

Un soir avec vous, c’est tout ce qui compte !

Michèle Torr   .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Michèle Torr at the Forum in Le Mans!

L’événement Michèle Torr Le Mans a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Le Mans

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