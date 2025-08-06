Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? Théâtre de Pertuis Pertuis

Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?

Vendredi 13 mars 2026 de 20h30 à 21h45. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Les avis divergent, les commentaires fusent et la toile se referme sur Michelle

Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? de Sylvain Levey, jeune auteur français contemporain, aborde le sujet du cyber-harcèlement. A partir d’un fait divers, l’auteur réécrit l’histoire de Michelle, jeune adolescente, qui, lors d’un voyage scolaire à Auschwitz, prend un selfie tout sourire, en sweat rose, devant les camps de la mort et poste cette photo sur la toile. Ce selfie incongru fait le tour de la planète, créant ainsi le buzz et un déferlement de haine. Au-delà de la réalité transformée par la fiction, ce spectacle nous interroge sur nos nouvelles façons de communiquer et les spirales, vertueuses ou vicieuses, des réseaux sociaux. .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

Opinions diverge, comments fly and the web closes in on Michelle

German :

Die Meinungen gehen auseinander, die Kommentare überschlagen sich und das Netz schließt sich über Michelle

Italiano :

Le opinioni divergono, i commenti volano e il web si stringe attorno a Michelle

Espanol :

Las opiniones difieren, los comentarios vuelan y la red se cierra sobre Michelle

