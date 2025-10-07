Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir pris un selfie à Auschwitz? Théâtre de Pertuis Pertuis

Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir pris un selfie à Auschwitz?

Vendredi 13 mars 2026 à partir de 20h30. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Pièce de la Compagnie Piment d’oiseau, le vendredi 13 mars à 20h30 au théâtre de Pertuis.

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

Play by Compagnie Piment d’oiseau, Friday March 13 at 8:30pm at the Théâtre de Pertuis.

German :

Stück der Compagnie Piment d’oiseau am Freitag, den 13. März um 20:30 Uhr im Theater von Pertuis.

Italiano :

Spettacolo della Compagnie Piment d’oiseau, venerdì 13 marzo alle 20.30 al Théâtre de Pertuis.

Espanol :

Obra de la Compagnie Piment d’oiseau, viernes 13 de marzo a las 20.30 h en el Théâtre de Pertuis.

