Micro-Atelier “Notre-Dame” CDMA Égletons
Micro-Atelier “Notre-Dame” CDMA Égletons mercredi 14 janvier 2026.
Micro-Atelier “Notre-Dame”
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14 2026-03-18
Explorez l’art et l’histoire de la plus célèbre cathédrale du monde et apprenez la typologie d’un édifice sacré. .
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Atelier “Notre-Dame”
L’événement Micro-Atelier “Notre-Dame” Égletons a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières