Micro-Conf’ & Rencontre | Ponts d’ici et d’ailleurs : regards croisés entre peintres et photographe, Salle des fêtes, Saint-Cyprien

Informations pratiques

Micro-Conf’ & Rencontre | Ponts d’ici et d’ailleurs : regards croisés entre peintres et photographe Samedi 19 septembre, 17h30 Salle des fêtes Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À l’occasion des 130 ans du pont du Garrit, la Micro-Folie Périgord Noir s’associe à l’association du Pont du Garrit pour proposer une rencontre entre histoire de l’art et photographie.

Cette Micro-Conf’ à deux voix vous invite à découvrir une sélection d’œuvres d’art représentant des ponts à travers les siècles et les styles : tapisseries, peintures, maquettes… Autant de regards d’artistes qui témoignent de la richesse de ce motif universel.

En écho à ces œuvres, le photographe Bruno Marty présentera une sélection de ses photographies des ponts de la Dordogne au fil des saisons. Il partagera les coulisses de ses prises de vue et anecdotes qui accompagnent chacune de ces images.

À l’issue de la rencontre, Bruno Marty proposera son ouvrage photographique à la vente pour celles et ceux qui souhaiteront prolonger cette découverte.

Salle des fêtes 4 Rue de la Grange des Pères, 24220 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion des 130 ans du pont du Garrit, la Micro-Folie Périgord Noir s’associe à l’association du Pont du Garrit pour proposer une rencontre entre histoire de l’art et photographie.

©Bruno Marty