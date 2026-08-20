Micro-Conf’ & Rencontre | Ponts d’ici et d’ailleurs : regards croisés entre peintres et photographe, Salle des fêtes, Saint-Cyprien
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Micro-Conf’ & Rencontre | Ponts d’ici et d’ailleurs : regards croisés entre peintres et photographe Samedi 19 septembre, 17h30 Salle des fêtes Dordogne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
À l’occasion des 130 ans du pont du Garrit, la Micro-Folie Périgord Noir s’associe à l’association du Pont du Garrit pour proposer une rencontre entre histoire de l’art et photographie.
Cette Micro-Conf’ à deux voix vous invite à découvrir une sélection d’œuvres d’art représentant des ponts à travers les siècles et les styles : tapisseries, peintures, maquettes… Autant de regards d’artistes qui témoignent de la richesse de ce motif universel.
En écho à ces œuvres, le photographe Bruno Marty présentera une sélection de ses photographies des ponts de la Dordogne au fil des saisons. Il partagera les coulisses de ses prises de vue et anecdotes qui accompagnent chacune de ces images.
À l’issue de la rencontre, Bruno Marty proposera son ouvrage photographique à la vente pour celles et ceux qui souhaiteront prolonger cette découverte.
Salle des fêtes 4 Rue de la Grange des Pères, 24220 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
À l’occasion des 130 ans du pont du Garrit, la Micro-Folie Périgord Noir s’associe à l’association du Pont du Garrit pour proposer une rencontre entre histoire de l’art et photographie.
©Bruno Marty
À voir aussi à Saint-Cyprien (Dordogne)
- PORT EN SCÈNE Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien 20 août 2026
- VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE VILLERASE Chemin de Villerase Saint-Cyprien 21 août 2026
- FESTIVAL DU CERF VOLANT Plage nord Saint-Cyprien 22 août 2026
- Atelier créatif Suspension coquillage bohème Salon de thé Saint-Cyprien 22 août 2026
- SOIRÉE LATINO ROCK AVEC JULIEN BRUGEL & CORALIE Rue Verdi Saint-Cyprien 22 août 2026