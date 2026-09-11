Micro-Conférence Amazonia, le mystère des couleurs du tapirage à la fluorescence Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Nay

Micro-Conférence Amazonia, le mystère des couleurs du tapirage à la fluorescence

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Pour enfants et adolescents de 6 à 14 ans Sur réservation

Par Serge Berthier, physicien, professeur émérite à l’université de Paris et chercheur à l’Institut des Nanosciences de Paris.

Beaucoup d’organismes vivants, tels que les insectes mais aussi les plantes, les champignons, produisent des phénomènes optiques époustouflants et encore peu explorés comme la la fluorescence. Serge Berthier propose au jeune public une approche adaptée de la découverte de ces merveilles de la nature. .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Micro-Conférence Amazonia, le mystère des couleurs du tapirage à la fluorescence

L’événement Micro-Conférence Amazonia, le mystère des couleurs du tapirage à la fluorescence Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay