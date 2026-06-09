Saint-Agnan-en-Vercors

Micro distillation de plantes aromatiques

3865 Rte de la Vernaison Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-12

Quand les plantes livrent leur essence, la magie de la distillation

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3865 Rte de la Vernaison Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 82 42 65 hortusdelavernaison@free.fr

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English :

When plants deliver their essence, the magic of distillation

L’événement Micro distillation de plantes aromatiques Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme