Micro distillation de plantes aromatiques Saint-Agnan-en-Vercors
Micro distillation de plantes aromatiques Saint-Agnan-en-Vercors mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Agnan-en-Vercors
Micro distillation de plantes aromatiques
3865 Rte de la Vernaison Saint-Agnan-en-Vercors Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12
Quand les plantes livrent leur essence, la magie de la distillation
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3865 Rte de la Vernaison Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 82 42 65 hortusdelavernaison@free.fr
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English :
When plants deliver their essence, the magic of distillation
L’événement Micro distillation de plantes aromatiques Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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