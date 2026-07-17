Vis ma Vie de Bûcheron Saint-Agnan-en-Vercors
vendredi 7 août 2026 · Saint-Agnan-en-Vercors
Informations pratiques
Saint-Agnan-en-Vercors
Vis ma Vie de Bûcheron
Parking de la Coche Saint-Agnan-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:30:00
fin : 2026-08-07 12:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez découvrir les métiers de la gestion et de l’exploitation forestière par la voix de celles et ceux qui la pratique au quotidien le temps d’une promenade en forêt.
.
Parking de la Coche Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 34 50 61 plmarangoni@fibois.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the various professions in forest management and operations through the stories of those who work in the field every day, during a walk through the forest.
L’événement Vis ma Vie de Bûcheron Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Saint-Agnan-en-Vercors (Drôme)
- Concert Pepely place de l’église , 26 420 Saint Agnan en Vercors Saint-Agnan-en-Vercors 27 juillet 2026
- Cérémonie du 28 juillet Célébration à l’hommage des fusillés Saint-Agnan-en-Vercors 28 juillet 2026
- Concert L’Europe romantique Saint-Agnan-en-Vercors 28 juillet 2026
- Micro distillation de plantes aromatiques Saint-Agnan-en-Vercors 29 juillet 2026
- Concert Papagal place de l’église , 26 420 Saint Agnan en Vercors Saint-Agnan-en-Vercors 3 août 2026