Informations pratiques

Saint-Agnan-en-Vercors

Vis ma Vie de Bûcheron

Parking de la Coche Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:30:00

fin : 2026-08-07 12:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Venez découvrir les métiers de la gestion et de l’exploitation forestière par la voix de celles et ceux qui la pratique au quotidien le temps d’une promenade en forêt.

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Parking de la Coche Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 34 50 61 plmarangoni@fibois.com

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English :

Come discover the various professions in forest management and operations through the stories of those who work in the field every day, during a walk through the forest.

L’événement Vis ma Vie de Bûcheron Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme