Micro-Folie à Crouin La cale, centre social Cognac

Cognac

Micro-Folie à Crouin

La cale, centre social 73 boulevard des borderies Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

La Micro-Folie s’installe au Centre Social de Crouin ! Ouverte les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Animations à 11h et 15h.

.

La cale, centre social 73 boulevard des borderies Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 85 31 50 microfolie@grand-cognac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Micro-Folie is coming to the Crouin Community Center! Open Mondays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays, from 10 a.m. to 1 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m. Activities at 11 a.m. and 3 p.m.

L’événement Micro-Folie à Crouin Cognac a été mis à jour le 2026-06-18 par Destination Cognac