Micro-Folie à Crouin La cale, centre social Cognac
Micro-Folie à Crouin La cale, centre social Cognac vendredi 3 juillet 2026.
Cognac
Micro-Folie à Crouin
La cale, centre social 73 boulevard des borderies Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
La Micro-Folie s’installe au Centre Social de Crouin ! Ouverte les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Animations à 11h et 15h.
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La cale, centre social 73 boulevard des borderies Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 85 31 50 microfolie@grand-cognac.fr
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English :
Micro-Folie is coming to the Crouin Community Center! Open Mondays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays, from 10 a.m. to 1 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m. Activities at 11 a.m. and 3 p.m.
L’événement Micro-Folie à Crouin Cognac a été mis à jour le 2026-06-18 par Destination Cognac
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