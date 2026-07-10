Informations pratiques

Dunières

Micro Folie Apprends à coder avec les Lapins crétins

Bobine Créative Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Un atelier interactif qui permet de

– Développer sa communication et son esprit logique,

– Trouver des solutions à des problèmes

– Expliquer à un ordinateur quoi faire étape par étape pour qu’il puisse faire ce que l’on imagine.

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Bobine Créative Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 72 48 77 labobine@dunieres43.fr

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English :

An interactive workshop that helps you:

– Develop your communication skills and logical thinking,

– Find solutions to problems,

– Explain to a computer, step by step, what to do so that it can do what you imagine.

L’événement Micro Folie Apprends à coder avec les Lapins crétins Dunières a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme