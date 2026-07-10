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AGENDA · Dunières

Micro Folie Apprends à coder avec les Lapins crétins Dunières

jeudi 22 octobre 2026 · Dunières

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Adresse
Bobine Créative
Ville
43220 Dunières
Département
Haute-Loire
Tarif

Dunières

Micro Folie Apprends à coder avec les Lapins crétins

Bobine Créative Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Un atelier interactif qui permet de
– Développer sa communication et son esprit logique,
– Trouver des solutions à des problèmes
– Expliquer à un ordinateur quoi faire étape par étape pour qu’il puisse faire ce que l’on imagine.
  .

Bobine Créative Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 72 48 77  labobine@dunieres43.fr

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English :

An interactive workshop that helps you:
– Develop your communication skills and logical thinking,
– Find solutions to problems,
– Explain to a computer, step by step, what to do so that it can do what you imagine.

L’événement Micro Folie Apprends à coder avec les Lapins crétins Dunières a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme

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