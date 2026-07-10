Informations pratiques

Dunières

Micro Folie Art & Entrepreneuriat

Bobine Créative Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 14:30:00

fin : 2026-12-09 15:30:00

Date(s) :

2026-12-09

Découverte de la sélection de l’Espace coworking. 5 œuvres pour comprendre l’aventure entrepreneuriale.

De 14h30 à 15h30 Adultes, entrepreneurs

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Bobine Créative Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 72 48 77 labobine@dunieres43.fr

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English :

Discover the Espace Coworking selection: 5 works to help you understand the entrepreneurial journey.

From 2:30 p.m. to 3:30 p.m.: Adults, entrepreneurs

L’événement Micro Folie Art & Entrepreneuriat Dunières a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme